日36名少女偶像大會師 療癒萌翻上千人

成軍逾13年的日本偶像女團「9nine」歷經團員更迭，如今固定4人成員，持續散發舞台魅力，更親自操刀表演編排，只為給粉絲更好的感受。（記者吳柏軒攝）

2018-05-01 06:09

〔記者吳柏軒／東京報導〕日本可愛少女萌大迸發！昨夜東京首度舉辦《Samurai Girls Festival》，齊聚9團36名少女偶像團體，狂秀制服、古裝、女僕等系列風格，多團成員平均年齡不到20歲，展現日系特有的可愛療癒力量，一夜歌舞承歡，已萌翻上千人。

該活動由日本波麗佳音、アクアファクトリー等公司聯手企劃，四月初突襲發布盛典消息；台灣東販出版社表示，日本女子偶像團體盛行，今年更為推廣獨特的女偶團文化，搭配2020東京奧運，要積極讓海外更多人知道，因此齊聚旗下相關少女偶像，趁日本黃金週假期來場大會師，給粉絲滿滿福利。

2018《Samurai Girls Festival》昨夜在東京「DIFFER有明」場地盛大開唱，活動壓軸由高知名度的聲優、偶像歌手雙棲的新田惠海擔綱，並邀集其他8個少女偶像團體，包含9nine、東京flavor、sora tob sakana、Mia REGINA、CROWN POP、Luce Twinkle Wink☆、たけやま3.5、サンドリオン（SoundOrion）等。

女團昨夜輪番上陣，展現各自風格，如Luce Twinkle Wink☆的5人穿日系古裝秀出苦練多時的整齊舞步；6名平均未成年的國高中生女偶團CROWN POP則帶來青春校園可愛風；成軍多年的資深女偶團9nine更以高質量舞台表演展現實力；最後壓軸的新田惠海更狂秀歌喉，讓台下粉絲癡迷。

此外，活動主持人由今年20歲的高人氣模特兒香音獻出職涯首度MC，連視覺系樂團「SHAZNA」也擔綱特別來賓，殺入萌萌少女世界，即使台下非屬搖滾樂迷，老手依舊不輸萌系少女，透過精湛演出成功炒熱氣氛。

主辦單位統計，活動約千人參與，其中為了因應海外推廣，更在售票前就宣告「外國人無料（免費）」，因此吸引約200名非日籍的外國人到現場，與台上超「卡哇伊」（可愛）的女偶同樂，和日本在地粉絲共同應援。

日本為了宣傳青春少女偶像團體，在東京首度舉辦「Samurai Girls Festival」，多組團體輪番上陣，熱力放送天使笑容、萌系魅力，載歌載舞帶來療癒力，舞台上表演是以跳舞為強項的6人少女團體「CROWN POP」。（記者吳柏軒攝）

日本為了宣傳青春少女偶像團體，在東京首度舉辦「Samurai Girls Festival」，多組團體輪番上陣，熱力放送天使笑容、萌系魅力，載歌載舞帶來療癒力，舞台上表演是以跳舞為強項的6人少女團體「CROWN POP」。（記者吳柏軒攝）

日本為了宣傳青春少女偶像團體，在東京首度舉辦「Samurai Girls Festival」，多組團體輪番上陣，熱力放送天使笑容、萌系魅力，載歌載舞帶來療癒力，舞台上表演是以跳舞為強項的6人少女團體「CROWN POP」。（記者吳柏軒攝）

聲優、偶像歌手雙棲的日本高人氣萌系妹子新田惠海也參加《Samurai Girls Festival》，展現歌喉與個人魅力，撼動千人道場。（記者吳柏軒攝）