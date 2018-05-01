歐盟支持台灣參與WHA 強調符合全球利益

2018-05-01 03:44

〔中央社〕繼美國支持台灣參與世界衛生大會（WHA）後，擁有28個會員國的歐洲聯盟今天也表示台灣應參與世界衛生組織（WHO）及會議，並特別強調台灣的參與符合歐盟及更廣泛的全球利益。

WHA將在5月21日於瑞士日內瓦召開，但台灣至今仍未獲得邀請。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華4月23日表示，美國支持台灣對國際社會有意義的實質貢獻，包括繼續支持台灣以觀察員身分參與WHA。

歐盟發言人辦公室今天以電子郵件回覆中央社，同樣表態支持台灣參與WHO及其技術會議。

歐盟表示，在符合歐盟的「一中政策」以及歐盟的政策目標下，歐盟希望各方能以務實方式解決台灣的國際參與問題；歐盟進一步說明，這其中包括參與WHO及其所有技術性會議，台灣參與應受到歡迎，因為這符合歐盟及更廣泛的全球利益。

歐盟官員告訴中央社，歐盟不是WHO的會員，而是觀察員。對關於台灣參與WHA的特別案件，歐盟盡力與相關合作夥伴，特別是與歐盟理念相同（like-minded）的夥伴，共同尋求務實解決方案，讓台灣在具有相關的專業技術及能力的場域都能被納入。

歐盟在去年台灣確定未受邀後曾說明盼以務實方式處理台灣的國際參與問題，今年則是在報名期限截止前發聲支持台灣，另特別強調台灣參與符合歐盟及全球利益。

歐盟有28個成員國、擁有5億人口，是國際上重要的經濟及政治體。

歐盟「一中政策」與中國的「一中原則」不同，歐盟除了與台灣強化此非政治領域的關係，也在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域維持良好合作關係。

在兩岸政策方面，歐盟支持兩岸以和平方式解決差異，並且拒絕以任何以武力或威脅解決問題，期望兩岸進行建設性的對話，任何解決方案都必須基於雙方可接受的基礎上，同時尊重台灣人民的意願。