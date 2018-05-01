阿富汗各地連環爆 10名記者遇害

2018-05-01 03:20

〔中央社〕包括法新社駐喀布爾首席攝影記者馬瑞（Shah Marai）在內的10名記者，今天連同其他數十人在阿富汗各地的攻擊事件中遇害。這是2001年以來，阿國媒體人員犧牲最慘重的一天。

這些攻擊事件凸顯出新聞從業人員在阿富汗戰亂肆虐下的危險處境。隨著死灰復燃的塔利班組織加強作戰行動，同時伊斯蘭國（IS）也擴展地盤，阿國暴亂與日俱增。

發生在首都喀布爾的連環自殺引爆事件造成25人喪生，包括馬瑞和其他至少8名記者在內。無國界記者組織（Reporters Without Borders）表示，這是塔利班敗亡以來，針對媒體所發起死傷最嚴重的單一攻擊行動。

伊斯蘭國宣稱犯下這起攻擊案，聯合國與歐洲聯盟予以譴責，阿富汗新聞從業人員也紛紛在推特表示哀悼。

阿國內政部證實上述死亡人數，並指出，有49人受傷，而死亡人數可能會增加。

今天稍後英國廣播公司（BBC）證實，旗下一名29歲記者夏哈（Ahmad Shah）在阿國東部柯斯特省（Khost）的另一起攻擊事件中喪生。

官員說，第3起攻擊事件發生在南部坎達哈省（Kandahar），一名自殺攻擊者在一列車隊附近引爆自己座車，造成11名兒童死亡，包括外國和阿國安全部隊官兵在內的16人受傷。