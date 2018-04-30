文在寅敦促國會將「板門店宣言」立法 最大在野黨矢言封殺

2018-04-30 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今（30）日敦促國會，盡快批准兩韓峰會的共同聲明「板門店宣言」。不過，他首先要面臨的是國內最大在野黨「自由韓國黨」對北韓的強硬態度，該黨矢言全力封殺此案。

綜合媒體報導，文在寅與金正恩在「文金會」後發表共同聲明，對「完全無核化」的目標表示肯定，並且同意停止一切敵對行為。

據《韓聯社》報導，前兩次兩韓峰會所簽署的共同聲明，均在南韓政黨輪替後遭到廢棄，文在寅此次記取歷史教訓，選擇將「板門店宣言」逕付國會，盼將宣言法制化，確保在政黨輪替後仍保其效力，得以繼續執行。不過文在寅首先要面臨的是國內最大在野黨「自由韓國黨」對北韓的強硬態度，該黨矢言全力封殺此案。

文在寅今日於總統府幕僚會議中，呼籲國會盡早批准「板門店宣言」，盼國會能理解將宣言立法並非「政治事件」，而是「法律程序」，不要將宣言的立法當成政治鬥爭的主題。文在寅強調，「板門店宣言」必須成為朝鮮半島和平繁榮、不可逆轉的歷史。

對於文在寅的疾聲呼籲，「自由韓國黨」卻感到不以為意，認為兩韓峰會只是一場秀，缺乏具體細節，目的是讓文在寅所屬共同民主黨在6月的地方選舉中獲勝，矢言將不惜一切代價阻撓「板門店宣言」的批准。

不過，據《韓聯社》報導，目前南韓國內其他若干政黨均對「板門店宣言」的立法表示支持，因此有政治觀察家認為，就算在沒有「自由韓國黨」支持的情況下逕付表決；但若在表決過程中對「自由韓國黨」的意見置之不理，恐在其他關鍵立法上引發更大的衝突。