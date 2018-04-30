無神論父親過世能否上天堂？ 教宗暖心給答案

小男孩向教宗詢問他已故的無神論父親是否能上天堂，教宗方濟各暖心安慰他並給出答案。（圖翻攝自今日美國）

2018-04-30 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各（Pope Francis）日前赴羅馬城外聖保祿大殿訪問，男童易曼紐（Emanuele）淚流滿面的向教宗發問，想知道已故的「無神論」父親是否能上天堂。一開始小男孩神情緊張，甚至說不出話，教宗溫柔地安慰並擁抱他，最後給出了關於他父親的答案。

據《今日美國》報導，教宗方濟各造訪聖保祿大殿時，遇到這名徬徨心急的小男孩易曼紐想尋求解答。影片畫面中可見，一開始易曼紐向教宗微笑，但隨後卻露出非常無助的樣子，不斷地說「我辦不到」。

教宗、其他現場群眾和神職人員都不斷給鼓勵小男孩，方濟各說：「來吧，在我耳邊低語。」教宗的助手協助小男孩走向教宗所在的小講台，方濟各先是擁抱了小男孩，兩人輕輕地碰了碰頭，然後易曼紐終於輕聲向教宗透露藏在心中的疑問，說完後又回到座位上。

取得易曼紐的許可後，教宗和大家分享了小男孩的問題。男童父親剛剛去世，「他是一個無神論者，但他讓他的四個孩子受洗」。方濟各接著把問題拋向大家：「男童的父親沒有信仰，但讓他的孩子們都受洗，他擁有一顆善良的心。」方濟各問說，男童的父親是一個好人，「可以上天堂嗎」？方濟各也問現場的其他小朋友：「上帝會拒絕像易曼紐父親這樣的一個好人上天堂嗎？」小朋友們齊聲回應：「不會！」

最後，教宗方濟各轉頭對易曼紐說：「這就是答案！」