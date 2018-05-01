說好的女娃變男嬰！醫生不惜「斬雞」害嬰狂噴血而亡

印度一名庸醫因為不想承認自己診斷錯誤，不惜剪下男嬰生殖器。圖為示意圖，與本新聞無關。（歐新社）。

2018-05-01 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕印度賈坎德邦（Jharkhand）發生一起誇張醫療案件，一名自開診所的醫師庫瑪爾（Anuj Kumar），在替一名孕婦做超音波產檢時，信心十足說是個女孩，雙親滿心期盼等待孩子的來臨，不料庫瑪爾接生後一看發現是個男嬰，為了維護自己的專業形象，不惜「斬雞」想瞞天過海，不料男嬰因失血過多而亡，最後還向家屬撒謊稱誕下了一個死去的畸形的女嬰。

綜合外媒報導，準媽媽黛維（Gudia Devi）挺著即將臨盆的大肚，與先生潘達（Anil Panda）一同到庫瑪爾的診所做超音波檢查，庫瑪爾信誓旦旦說他們懷的是漂亮的女兒，兩人滿心歡喜花了1萬盧比（約新台幣4500元）的費用，在8個月大時進行剖腹生產。

不料一出生，孩子居然是正港的男兒身，庫瑪爾在情急之下，拿出剪刀將孩子的生殖器狠剪下來，結果造成男嬰大量出血最後慘死在手術台上。

最後庫瑪爾向家屬稱：「妳產下了一名畸形女嬰，可是過世了...」，黛維與潘達傷心欲絕的返家後覺得越想越怪，便報警處理，沒想到最後等來的是剛出生的兒子冰冷的屍體，讓黛維徹底崩潰仰天大哭。

警方25日到診所找人時，庸醫庫瑪爾早已逃之夭夭，警方表示已將這間診所勒令停業，小寶寶的屍體會進行驗屍處理。