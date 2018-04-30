產後腹痛數月 婦人洗澡時拉出發黑發臭的紗布 醫院這樣回...

2018-04-30 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕去年9月中國發生一起醫療疏失，一名郭姓婦人生產後腹痛持續數月未止，她持續服用了三個月的消炎藥，有時下半身還會流出膿水。有天她洗澡時，感覺下腹部好像有異物，最後竟然從體內拉出一塊發黑發臭的紗布。日前，院方接受訪問表示，此事並沒有帶給病人嚴重的後果，醫院頂多給病人一點心理安慰，因為「損害的標準是看結果的」。

據《江蘇新聞》今日報導，去年9月郭姓婦人在江蘇連雲港市第一人民醫院生產，產後她腹痛長達三個月，嚴重的時候甚至無法走路，到醫院進行檢查都未發現確切原因，只能不斷服用消炎藥物。直到12月某日她洗澡時，突然感覺下腹部有異物感，結果竟然從體內拉出一塊已經發黑發臭的止血紗布。事發後她和丈夫曾多次到醫院理論，然而院方卻以沒有造成嚴重後果為由，不願負責。

《江蘇新聞》記者前往醫院詢問此事，得知當時負責止血與清點紗布的那位護士已經調職了。院方對於此事顯然不願承擔責任，僅回應「當時受的罪再多，但現在已經好了，損害的標準是看結果的」。

後來記者陪同當事人前往地方政府衛生單位反映此事，負責人表示，確實很難對醫院進行懲處，因為郭女士最後並不嚴重，且「醫療過失屬於當班護士的個人行為」。

此次將紗布留在產婦體內的醫療疏失並非個例。2016年《澎湃新聞》報導，一名產婦在上海市同濟大學附屬東方醫院生產，醫務人員不慎將一塊紗布留在產道內，一個月後到醫院檢查，才將紗布取出。2015年，天津一位李姓婦人也是產後腹部劇痛不止，直到工作時痛到暈倒被送到醫院後，才發現體內有一塊三年前剖腹產所留下的紗布。