3台人耍「澳門騙局」 恐被馬來西亞判鞭刑

2018-04-30 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞吉打州警方日前破獲一組電話詐騙集團，共逮捕3名台灣人、3名當地華人及1名馬來男子，被捕的台人最小的年僅20歲。7名男子一旦罪證成立，將面臨10年以下監禁及鞭刑。

警方昨（29）日召開記者會，指3名台灣男子在亞羅士打市租下一間公寓，與馬來本地人勾結佯裝成立「電話服務中心」，但卻是掛羊頭賣狗肉，裡頭實際上是在從事「澳門騙局」，冒充成銀行的電話服務專線，企圖騙取民眾的銀行資料及錢財，所幸在「電話服務中心」才剛成立之際，就被當地警方突襲破獲，並未有受害者受騙。

警方指出，其中3名台灣人和1名馬來西亞人是集團主謀，且3名台灣人都是年輕人，年紀在20歲至27歲之間，他們藉由觀光簽證入境馬來西亞，當地馬來人則負責騙取銀行帳戶。

警方除查扣3名台人的護照之外，公寓現場內的電腦、筆電、多支手機、Sim卡、ATM卡及現金，也被認為應是他們從事詐騙行為時的工具，同遭沒收。

吉打商業罪案調查組主任陳德平今日召開記者會表示，7名嫌犯利用網路通訊冒充銀行或政府部門以及擁有執照的貸款公司，並利用社交媒體宣傳，以騙取受害者從事借貸，該手法又被稱為「澳門騙局」（Macau Scam）。陳德平指出，此種手法先前多以華人為詐騙目標，但最近已開始滲透馬來社群，光今年前3個月就有28起「澳門騙局」的記錄，涉案額更高達50萬令吉（約台幣377萬元）。

陳德平指出，警方援引馬國刑事法典第420條條文調查此案，7名男子一旦罪證成立，將面臨10年以下監禁及鞭刑。