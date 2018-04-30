《復仇者3》在孟加拉首映 影迷搶購票宛如「喪屍再起」

《復仇者聯盟：無限之戰》上週在孟加拉首映時，造成影迷搶購風潮。（美聯社）

2018-04-30 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕近期漫威系列電影《復仇者聯盟：無限之戰》（《復仇者3》）上映後，全球再度掀起英雄熱潮，紛紛前往電影院朝聖，但孟加拉上週四（26）首映時，卻出現影迷蜂擁的景象，激似韓國電影「失速列車」內的喪屍，甚至有網友將畫面與電影釋出片段剪接，逗得網友們哈哈大笑。

網友釋出的片段，可以見到影迷紛紛跑入商場內，其中不時穿插《復仇者3》的畫面，上一秒是緊張刺激的打鬥場面，下一秒緊接著影迷狂奔的畫面，前後呼應的剪接，不僅讓許多網友笑破肚皮，也有其他網友表示，「喪屍再起」、「英雄我來了」、「有沒有人受傷啊」。

《每日星報》報導，26日孟加拉電影院上映《復仇者3》吸引許多影迷趕緊上網買票，幾分鐘內被搶購一空。沒搶到票的影迷只好在戲院門外排隊，等待百貨商場開門。

孟加拉首都達卡市一間「Bashundhara City」商場，有大批影迷在外面排隊等候，等到門一開，大批影迷蜂擁至售票口，場面相當失控，不僅讓戲院經理直呼「從沒看見這種景象」，他也指出，戲院會提前販售隔天的電影票，但約2成排隊的影迷才能搶到票。

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