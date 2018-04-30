喜迎第5段婚姻 德國前總理挨告

有「奧迪哥（Audi man）」稱號的德國前總理施若德（右），本月1日宣布迎娶南韓翻譯員金素妍（左），迎接個人第5段婚姻。但金素妍的前夫卻對施若德提出告訴，向他求償9萬4000美元。（法新社）

2018-04-30 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕高齡74歲的前總理施若德，在今年1月宣布迎娶48歲的南韓翻譯員金素妍，但金素妍的前夫卻指控，施若德在金素妍離婚前，就和她開始約會，並向施若德提出告訴。

根據《法新社》報導，南韓對於婚外事務相當保守，直到2015年以前，婚外情都被視為刑事犯罪。發生婚外情的兩方，在當時都可能面臨坐牢的風險。直到今日，南韓民眾若發生婚外情，仍會吃上民事官司。

施若德（Gerhard Schroeder）在去年9月，與第4任妻子桃樂絲（Doris Schroeder Kopf）離婚。他也隨即在今年1月宣布，迎娶小他26歲的南韓翻譯員金素妍（Kim So-Yeon）。施若德豐富的婚姻史，也讓他擁有「奧迪哥（Audi man）」的封號。奧迪的4個環，就如同這位德國領導人的4個婚戒。

金素妍在去年11月與前夫離婚，但金素妍的前夫指出，施若德與金素妍早在兩人離婚前，就開始約會。桃樂絲也聲稱，金素妍介入她與施若德的婚姻，才會導致離婚。

金素妍的前夫表示，他遭受「難以承受的精神壓迫」，目前已對施若德提出告訴，並求償9萬4000美元（約新台幣278萬2447元）。

報導指出，該訴訟目前已提交首爾家庭法院，並以隱藏丈夫姓名的形式展開。