滅移民怒火！英內閣找少數族裔接任內政大臣

2018-04-30 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國內政大臣路德（Amber Rudd）日前在遣返非法移民的事務上誤導國會議員，今日提出辭呈。英國首相梅伊（Theresa May）稍晚任命巴基斯坦裔的下議院議員賈偉德（Sajid Javid）接任內政大臣。

綜合媒體報導，路德日前因在遣返非法移民人數上，「不慎誤導」國會議員，飽受批評。路德在長達兩週的時間中，也無法對「疾風世代」（Windrush generation）後裔基本權利遭到剝奪，提出合理說法。

「疾風世代」是1948到1971年間抵達英國的加勒比海地區移民。英國會徵召這些移民，是為了彌補二次世界大戰後勞動力不足的問題，但這些移民的文件卻突然在2010年被英國內政部銷毀，導致部分「疾風世代」與其後裔面臨被遣返的威脅，此事也在英國引起公憤。

路德下台後，接任她的賈偉德是巴基斯坦裔，也曾擔任地方政府和住宅大臣。

梅伊的發言人表示，賈偉德在擔任地方政府和住宅大臣時，是「內閣中，最有經驗的大臣之一」，同時對他的能力表示讚賞。

面對群眾的公憤，賈偉德表示，他自己的家庭也身處在遣返風波中。賈偉德說：「我目前的緊急任務之一，就是確保我們有一個公平，且以尊重、禮貌待人的移民政策。」