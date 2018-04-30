大馬假新聞法開鍘第1人 丹麥男被判入獄1週

2018-04-30 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞本月初通過爭議不小的「反假新聞法案」，月底就出現第一個遭此法處分的人，一名丹麥籍葉門裔男子因在網路上散布假新聞，被處1週監禁和1萬馬來西亞令吉（約7.5萬新台幣）罰款。

綜合外媒報導，46歲的被告蘇萊曼（Salah Salem Saleh Sulaiman）向法庭坦承，巴勒斯坦哈瑪斯組織（Hamas）成員巴茨（Fadi Mohammad al-Batsh）21日在吉隆坡遭到槍殺後，他製作一段指控大馬警方與救護車反應緩慢的影片，並將其上傳到網路。

蘇萊曼是丹麥馬場的洗馬工人，本月11日到訪大馬。他表示，他沒有注意到馬來西亞的法律，不停地向法庭道歉，「我同意我犯了錯，因為我沒有問這個國家的法律是什麼。」他也說，這段影片無意傷害任何人。

法官指出，被告違反反假新聞法令，捏造、提供、出版虛假新聞或載有虛假新聞的刊物，判處蘇萊曼坐牢一週及罰款1萬馬來西亞令吉，並諭令被告移除有關影片；蘇萊曼遭判刑一週的起算時間從他23日被收押開始，到29日已服刑1週。

蘇萊曼在等待判決時身體不斷發抖，得知結果後後手抱頭表示，無法支付這筆罰款。他還說，他有3個妻子及6個孩子。由於無法支付罰款，蘇萊曼將繼續在獄中度過30天取代罰款。

大馬本月初通過「反假新聞法案」，並於11日正式生效，對於故意散布虛假資訊的行為，最高可被判處6年徒刑及巨額罰款。這項法案極具爭議，人權團體指控這是為了打壓異議人士。