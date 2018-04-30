「我們只需要和平」 文在寅：川普應獲諾貝爾和平獎

上週五登場的「文金會」，文在寅和北韓領導人金正恩共同承諾兩國結束敵對狀態，努力實現朝鮮半島「無核化」。 （美聯社）

2018-04-30 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕南韓官員今（30）日轉述，南韓總統文在寅說，美國總統川普（Donald Trump）因致力結束與北韓的核武僵持情況，應該獲得諾貝爾和平獎。

《路透》報導，青瓦台官員告訴媒體，文在寅主持召開青瓦台首席秘書官和輔佐官會議時表示，「川普總統應該贏得諾貝爾和平獎，而我們所需要的只有和平」。

上週五登場的「文金會」，文在寅和北韓領導人金正恩共同承諾兩國結束敵對狀態，努力實現朝鮮半島「無核化」。

這名青瓦台官員說，文在寅和金正恩在上週五峰會期間私下散步聊天時，也談到即將到來的「川金會」。川普曾說，未來3到4週，他將與金正恩見面會談。

今年1月，文在寅就曾將兩韓得以展開對談的功勞歸於川普，「這可能是由美國領導的制裁和施壓所帶來的結果。」

文在寅之所以談到和平獎，是為回應已故南韓總統金大中遺孀李姬鎬的祝賀，她說文在寅應該贏得這個獎以表彰他的努力。但青瓦台官員說，文在寅回稱川普才該拿和平獎。

已故南韓總統金大中在北韓問題上，採取「陽光政策」，曾在2000年成功進行首次南北高峰會，並在同年榮獲諾貝爾和平獎。