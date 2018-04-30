視錢如土？ 兩大叔聊到吵起來 竟比賽燒錢

日前香港有民眾直擊，2名大叔吵架吵到比賽燒錢。人民幣示意圖。（美聯社）

2018-04-30 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕視錢如糞土？日前香港天水圍天擇商場附近公園兩名大叔聊天聊到怒火沖天，竟然拿出鈔票點火，比賽誰燒得多，一旁的民眾見狀拍下過程，並爆料說：兩人疑似燒掉上萬元人民幣（約4.6萬元台幣）。

據香港《蘋果日報》報導，近日拍下兩名大叔的燒錢行徑的男子說，兩名年約60歲的大叔，起初有說有笑地聊天，突然吵起來、互嗆，其中一名大叔渾身酒氣，掏出一疊鈔票點火焚燒，還嗆另一名大叔不敢燒，「你不是說我燒多少，你就燒多少？燒囉，5千塊對我來講是垃圾。」

另一名大叔見狀沒有任何舉動，渾身酒氣的大叔繼續嗆他，「你可以留200塊，沒錢飲茶，我請你」。另一名大叔這才有所行動，不僅回嗆酒氣大叔，也跟著把鈔票丟進火堆。

目擊男子覺得兩名大叔的燒錢場面有趣，錄下事情的經過。他表示，兩人燒的疑似是人民幣，10分鐘內燒掉近1萬元，但他不確定鈔票的真偽，只見燒完後兩位大叔繼續吵。

此外，有目擊的鄰居表示，大叔們為親兄弟，由於掃墓的祭拜事宜，他們意見分歧才會吵架燒錢，至於他們燒的是假錢或真鈔，只有大叔們才知道。