揭發高層設局誘捕路透社記者 緬甸正義警察遭判刑入獄

緬甸警方高階官員莫延奈，出面揭發政府設局誘捕2名路透社記者，不料反遭當局逮捕入獄。（法新社）

2018-04-30 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕路透社2名記者在去年底深入緬甸，調查羅興亞人遭屠殺事件，後因持有緬甸政府「重要機密文件」遭到當局逮捕，面臨14年徒刑。但事件峰迴路轉，緬甸警察副主任莫延奈（Moe Yan Naing）本月20日出庭作證，指稱是政府故意將機密文件交給這2名記者，是設局誘捕，當地警方今（30）日證實莫延奈因「違反警隊紀律」已下獄服刑。

綜合外媒報導，去年9月初，緬甸政府向若開邦印丁村（Inn Din）展開鎮壓，其中10名男子遭到軍隊私刑屠殺，路透社31歲的瓦隆（Wa Lone）和27歲的喬索歐（Kyaw Soe Oo）深入當地，揭發緬甸軍惡行，後緬甸政府以2人持有機密資料，違反「政府機密法」為由，於去年12月12日將兩人逮捕並起訴。

本月20日，緬甸警官莫延奈出庭作證，表示該2名記者之所以會有機密文件，是高層「設局」派人將文件提交給他們，不料出庭沒多久，便遭警界以「在未經許可下，向他人透露涉及警隊的資訊」等違反紀律為由，將其踢出控方證人列，並判入獄一年。

莫延奈的妻子受訪時哭訴，表示莫延奈在出庭後不到24小時就被逮捕，她與孩子們也被趕出警察宿舍。但警方發言人否認莫延奈作供與被捕兩事有關，強調只是「巧合」。

路透社記者去年底前進緬甸調查羅興亞人遭屠殺事件，不料遭緬甸政府逮捕。圖中為遭捕路透社記者瓦隆。（歐新社）