彭博：中國建立自主半導體產業恐非易事

2018-04-30 18:15

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國第二大電信設備製造商中興電訊遭美國商務部制裁後，中國國內掀起加速建立自主半導體產業的聲浪。但彭博一篇評論指出，儘管中國砸大錢扶植半導體產業，但因缺乏足夠的技術，加上各國大力防堵技術轉移，中國要建立自主的半導體產業恐非易事。

該評論指出，半導體是電子產品的基石，儘管中國擅於用他地生產的半導體組裝產品（iPhone是最明顯的案例），該國不想只做組裝工作，希望成為產品和創意的來源國，尤其是自駕車等頂尖技術，因此該國需要建立自主的半導體產業。

但這是不小的挑戰。中國目前是全球最大半導體市場，但自製率僅16%，每年進口半導體約2000億美元，超越石油進口金額。為了扶植半導體產業，中國已調降半導體業者的公司稅率，並計畫投資320億美元，以在設計和製造方面領先全球。

但過去的歷史顯示，光砸錢是不夠的。這些資金持續遭到錯置，過去18個月，中國半導體廠出現大量政府資助的過度投資，且許多廠都缺乏足夠的技術，最後導致記憶晶片產能過剩，對相關業者造成財務壓力。

對中國而言，最大的挑戰也許是技術收購困難。由於中國半導體產業仍落後美國一或二代，合理的選擇是向美企購買技術或建立合作關係。過去日本、南韓和台灣的頂尖科技業者也是這麼做。但中國卻無法複製這種經驗，該國企業收購美國半導體業者的交易，經常遭美國以國家安全為由封殺。日本、南韓和台灣也對中國的收購案進行嚴格的監督。