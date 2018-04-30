阿富汗雙重自殺炸彈攻擊25人死亡 其中包括2名記者

2018-04-30 16:02

〔記者羅綺／台北報導〕

阿富汗警方表示，今（30）日上午，首都喀布爾（Kabul）發生雙重自殺炸彈攻擊，造成25人死亡，其中包含一名法新社攝影記者和一營當地電視台的攝影師。

喀布爾警方發言人Hashmat Stanekzai指出，雙重自殺炸彈攻擊事件造成至少45人受傷，遇難者中有4名警察。

這起攻擊事件是阿富汗今年發生的第一場大規模爆炸案，目前尚無組織出面承認是這次攻擊的主謀，但激進的塔利班和伊斯蘭國都曾一再宣稱將襲擊阿富汗首都喀布爾。

警方發言人表示，第一名自殺炸彈客是騎摩托車，引爆後隨即發動第二名自殺炸彈客攻擊，目標是前來協助第一次攻擊中遇難者的熱心民眾和媒體記者。他指出，第二名襲擊者以步行的方式，混入趕往第一波攻擊的媒體記者中，故意以記者為攻擊目標，進而引爆炸彈。

法新社報導，受難者是法新社駐喀布爾的首席攝影師馬雷（Shah Marai），馬雷死於第二波自殺炸彈攻擊，此外遇難的還有其他記者，他們在趕往報導第一起自殺炸彈攻擊事件的途中受難。

阿富汗記者安全委員會的官員Sediqullah Tawhidi表示，當地TOLO電視台的一名攝影師也遇害。警官Jan Agha也指出，該記者同樣在第二波爆炸中死亡，另外還有兩名警察受傷。

Wazir Akbarkhan醫院院長Mohammad Mousa Zahir說，爆炸事件中的傷者正在接受治療。喀布爾警察局長Dawood Amin表示，這次攻擊針對喀布爾Shash Darak地區，此處有多所外國駐阿富汗大使館，目前該地區已經被封鎖，當局正在調查中。