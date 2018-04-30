5台人到越南詐騙830萬元 遭判12至18年有期徒刑

5名台灣人在越南涉嫌電話詐騙，日前遭越南法院判處12至18年有期徒刑。（圖擷取自news.zing.vn）

2018-04-30 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕越南胡志明市（Ho Chi Minh City）法院日前開庭審理一起跨國詐騙案，26日對涉案被告以「詐騙他人財產罪」判刑，其中5名台灣籍嫌犯遭判12年到18年不等的有期徒刑。

據越南媒體《news.zing.vn》報導，這5名台灣人在2016年2月由一個在台灣的詐騙集團派到越南，尋找和勾結當地相關人士，先設立銀行帳戶，並在2016年的4月1日到4月14日間，假冒警察名義打電話給被害人，要求他們將錢轉帳到指定帳戶檢查，進而騙取錢財。

警方接獲報案後隨即展開調查，發現總共有13名被害人，遭詐騙金額高達64億越南盾（約台幣830萬元），沒多久就逮到多名涉案嫌犯，其中包含5名台灣人。胡志明市法院26日以「詐騙他人財產罪」分別判處Huang I Jen（1986年生）與Hsieh Chia Chun（1978生）12年有期徒刑、Lu Shih Wei（1992生）13年有期徒刑、Peng Kang Yu（1992生）14年有期徒刑及Liu En Hsiang（1990生）18年有期徒刑。