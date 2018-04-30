雪梨要被切成3塊了！ 都市計畫打造東、中、西3個城市

澳洲將推動「大雪梨地區計劃：3城大都會」，把雪梨分割成3個城市。（路透）

2018-04-30 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府籌組「大雪梨委員會」（Greater Sydney Commission），將推動「大雪梨地區計劃：3城大都會」，顧名思義就是把雪梨分割成3個城市，分別為東部海港城市、中央河流城市和西部綠地城市，但可能需要20年的時間來執行。

據《CNN》報導，該計畫旨在解決雪梨人口增長過快、房價過高和通勤日益擁擠等問題。委員會表示，雪梨一分為三，將為居民提供更全面的服務和居住、就業機會等等。按照估計，2016年人口為480萬的雪梨，到了2056年就會暴增成800萬人，所以相關問題不容忽視。

事實上，雪梨現在近半數的人口居住在東部海港區域，那裏有世界著名的地標性建築，例如雪梨歌劇院等等，而且氣候比西部更為良好。相對來說，雪梨西部向來與貧困和高犯罪率有關，同時缺乏工作機會和文化設施。

為了打破這種過度集中造成區域發展不均衡的現象，澳洲政府希望打造出3個相連又獨立的城市，讓居民可以自由選擇生活在更多元化的地區。該計畫的基礎是建設出「30分鐘生活圈」，也就是雪梨所有居民都可以在30分鐘內抵達城市中心，因此大眾交通非常重要，當局將會建設新的高速公路和火車線路，並把雪梨西部打造成航空城。