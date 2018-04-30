毛骨悚然... 她下葬「死後生產」 嬰兒疑被困棺木上千年

義大利7至8世紀的女性遺骸，在骨盆和腿部之間有嬰兒的小骨頭，研究人員指出這是一起「死後生產」案例。（圖擷自「Lifestyle News」YouTube）

2018-04-30 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕義大利過去出土一副棺木，裡面是一名倫巴底時期（7至8世紀）的女性遺骸，但她的骨盆和腿部之間赫然有嬰兒的小骨頭，她的頭骨還有手術留下的鑽孔痕跡。科學家經過多年研究後認為，這是一起「死後生產」的案例，也就是死亡的女性下葬後生出嬰兒，但目前無法得知當時嬰兒生下後是否可以救活。

據《CNN》報導，義大利費拉拉大學研究人員，於《世界神經外科》（World Neurosurgery）期刊發表相關研究，棺木內的女性年齡在25歲至35歲之間，當時已懷孕38週，尚不清楚為什麼她要接受頭部手術，但研究人員表示這可能與懷孕有關，也許是在挽救她的性命好完成分娩。

在當時已有頭部神經外科手術，用來治療神經損傷、偏頭痛等等，也可以減輕高血壓症狀，原理是藉由鑽孔來降低顱內壓力。因此研究人員判斷，該名女性可能患有子癎前症（妊娠毒血症）或子癇（因妊娠毒血症而癲癇），這些都是妊娠高血壓所引發的疾病。

在女性頭骨上的鑽孔痕跡有癒合跡象，科學家認為她在接受手術後1週內仍然活著，但神經外科手術仍不足以挽救她。研究人員無法確定嬰兒當時是否可以存活，畢竟胎兒已經38週大了，相當接近分娩的階段。最後這名女性被放進棺木下葬，而棺材內部氣體壓力與死後分解的過程，讓胎兒從死者子宮內被擠壓出來。

研究者說，這是迄今為止義大利中世紀早期唯一的死後生產案例，如果再加上頭骨鑽孔手術，那就是史上首例存在這兩種現象的出土墳墓。