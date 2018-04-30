阿富汗首都再傳2起自殺炸彈攻擊 至少21死20傷

2018-04-30 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾（Kabul）今天上午連續發生2起炸彈攻擊，至少造成21死20傷。

據《法新社》報導，喀布爾警察局長安明（Dawood Amin）表示，這2起自殺炸彈攻擊攻擊部分城鎮和一些外國辦公室，目前尚未有組織承認犯下案件，2起爆炸案至少造成21人死亡20人受傷。

安明指出，第一起爆炸是一名騎著機車的自殺炸彈客在情報局附近引爆，造成5人死亡，11人受傷；第二起自殺炸彈客是由步行的方式到附近引爆炸彈。法新社攝影記者沙阿‧馬拉伊（Shah Marai）也在傷亡名單中。