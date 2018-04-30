女律師專替長者打官司 卻任由老母全身泡屎尿死去

2018-04-30 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名41歲女律師克姿（Emma-Jane Kurtz），擅長替長者打官司，未料竟放任79歲母親賽西莉（Cecily Kurtz）自生自滅，體重僅剩39公斤、衣褲多年未換，過世時身上還沾染糞便、尿液，令人不忍卒睹。

綜合媒體報導，2014年，賽西莉被發現陳屍家中沙發，彎曲的身體，從頭到腳，滿是排泄物。醫護人員運走遺體時，死者身上的衣服，已十年未更換，破破爛爛，仔細一瞧，可見白色內衣褲，已因染上污垢，呈現深咖啡色，體重也掉到僅存39公斤，十分瘦弱。

報導指出，調查人員葛芮分（Francesca Griffin）透露，克姿宣稱每天會去母親房間探望多次，查看她的狀況，「其實克姿有很多機會，可以解救賽西莉」，卻仍不幸讓這起悲劇發生。

報導提到，事後克姿被逮捕，並依蓄意疏忽罪起訴。檢察官歐曼（Kirsty Allman）直言，這是自己看過最駭人的相關案件。牛津刑事法院法官羅斯（Peter Ross）在開庭審理時，形容賽西莉的驗屍照片，宛如出自集中營、被人遺棄等死。而諷刺的是，克姿還是一名專門處理照護長者官司的律師。

報導引述，羅斯認為，克姿目前已在接受自閉症治療，但她身為子女，未盡到照顧職責，使罹患強迫症、憂鬱症的賽西莉，死在髒亂不堪的環境裡，判處其有期徒刑兩年半，直至服刑一半刑期後，才能改為社會服務。