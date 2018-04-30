人類扳回一城！ 機器人打桌球慘遭前球王秒殺

日本歐姆龍（OMRON）公司製造的桌球機器人Forpheus，挑戰上2017年世界盃桌球賽男單冠軍奧恰洛夫。（路透）

2018-04-30 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕人類在許多領域受到人工智慧AI與機器人的威脅，不過在德國漢諾威工業展上，曾登上桌球排名世界第一的奥恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）為人類出一口氣，秒殺了日本歐姆龍（OMRON）公司製造的桌球機器人Forpheus。

據《德國之聲》報導，Forpheus運作的核心，是人工智慧分析系統和兩台高速攝影機，藉由每秒拍下80張照片來分析對手動線與乒乓球軌跡，而且反應時間只要千分之一秒，能夠準確移動的機械手臂，誤差只在0.1公釐內，無論發球、正手、反手回擊都沒問題。

Forpheus最厲害的一點，那就是它通過分析對手的行為模式，可以立刻做出調整，讓自己的技術瞬間提升，因此找上2017年世界盃桌球賽男單冠軍、2018年1月登上桌球排名世界第一、4月時排名世界第三的奧恰洛夫比賽。

遇上如此陌生的對手，奧恰洛夫剛開始相當謹慎，但過了一段時間後他立刻認真起來，以時速180公里的殺球招待Forpheus，機器人對此毫無招架之力。不過賽後奧恰洛夫仍誇讚了Forpheus，直說它雖然還不能打敗自己，但它的能力已讓人驚豔。