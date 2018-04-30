強國人掀微軟驚天陰謀 中國院士：放任盜版目的是打壓中國發展

2018-04-30 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國制裁中興通訊，中國相關產業大受影響，近日中國工程院院士倪光南竟大放厥詞表示，微軟故意任由中國人使用盜版是個大陰謀，目的是讓中國「沒機會發展自己的操作系統」。

綜合中媒報導，近日倪光南接受採訪時表示，微軟從Win7起就默許安裝盜版Windows操作系統，他斷言的理由是，盜版都是使用一個ID，誰裝盜版微軟都很清楚，這是微軟的盜版策略，目的是讓中國人依賴Windows，進而限制中國的操作系統發展，倪光南更進一步指責微軟，微軟故意提供免費軟體讓中國用戶使用，使中國人沒機會發展自己的操作系統，卻反過來說中國人盜版、中國人小偷。

網友看完紛紛傻眼表示，「這個說法突破正常人類的思維了，佔便宜偷也就算了（老川還沒算這個賬）……反而用陰謀論去責怪被偷的」、「盜版軟件盛行，即佐證你國保護知識產權不力……不懂感恩，不知反思，沒有內疚和自責，居然指責美國『使中國人沒有機會發展自己的操作系統』……」

事實上為了對付盜版猖獗的中國人，禁止盜版並非僅僅限制ID，多年來微軟不斷提升防盜策略，但還是總被習慣使用盜版且盜版技能點滿滿的中國人不斷破解。中國政府的放任，也是中國盜版橫行的主要原因，因為中國政府無視智慧財產權，讓微軟無法透過法律追究盜版責任。