補窺視中南海「致命漏洞」 傳北京第一高樓頂樓3層被徵收

北京第一高樓將完工，被爆頂樓3層可能被中國國安部門徵收使用。（圖擷取自網路維基百科）

2018-04-30 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕號稱北京第一高樓的「中國尊」大樓，總高度528，地上108層，預定在今年10月完工，不過，從頂樓可以直接看到中南海在內的多個多保密目標，據報導，頂樓3層可能被徵收，將由中國國安部門管理使用，觀景平台也不可能朝中南海方向眺望，遊客要被安檢後才能進場。

《明報》報導，「中國尊」大樓其實位在北京東三環，距離中南海還有約6公里遠，但是，在「能見度良好條件下，肉眼可眺望西部的中共中央及國務院所在地中南海，如果用軍用級別的高倍望遠鏡，中南海內眾人的日常活動將盡收眼底」，因此，未來完工後的106~108層，將被國安部門接收使用。

報導指出，「中國尊」是北京中信實業投資約240億人民幣（約1100億台幣）興建，當初設計時，只考慮到建築本身的安全及經濟效益，與中南海之間的距離尚遠，根本未考慮，但是，在去年8月18日封頂，成為北京新地標之後，就碰到麻煩事。

官方發現，登樓可見遠眺中南海，成為「致命漏洞」，於是被要求大幅修改，直到今年10月才可能正式完工，最頂3層，有可能會交給國家安全機關管理，未來登頂樓觀光的遊客將要被安檢，且不准帶專業級高倍望遠鏡進場。