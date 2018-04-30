挑戰世界之最！ 沙烏地要蓋巨型娛樂城

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼和王儲穆罕默德，週六（28日）為將在首都利雅德郊區建設的「奇地亞」（Qiddiya）巨型娛樂城計畫舉行啟動儀式。（法新社）

2018-04-30 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯國王沙爾曼和王儲穆罕默德，週六（28日）為將在首都利雅德郊區建設的「奇地亞」（Qiddiya）巨型娛樂城計畫舉行啟動儀式，預計將成為全球最大的娛樂城。

綜合外媒報導，「奇地亞」距離利雅德市中心約40公里，總面積達334平方公里，比全球最大的迪士尼樂園、位於美國佛州的華特迪士尼世界度假區還大，其才110平方公里，預計到了2030年，「奇地亞」將成為世界最大的娛樂城。

沙烏地有3分之2人口位於35歲以下，他們將成為「奇地亞」的主要客源，除了來自利雅德周圍約800萬遊客，預計也將吸引波斯灣國家約4500萬遊客到訪。

這個巨型娛樂城將建有主題樂園、娛樂中心、可舉辦國際賽事的運動設施、培訓學院、水上和雪上娛樂設施、戶外探險活動設施、自然和野生動物體驗區，以及歷史文化教育活動等設施。

一名發言人說，「奇地亞」預計2022年第一階段開放，估計屆時將吸引150萬人次到訪。

至於建設費用，據當地媒體指出，光是基礎設施的成本就高達80億美元（約2364億新台幣），最終總費用將高達數百億沙烏地阿拉伯里亞爾。