繼續拚轉型！沙國開放WWE進駐 女性包頭紗同享盛事

沙烏地阿拉伯上月開放世界摔角娛樂產業（WWE）進駐，並簽下為期10年的協議，本月27日於沙國吉達市上演「皇家大賽」。（美聯社）

2018-04-30 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕繼解禁電影院和開放女性駕駛後，沙烏地阿拉伯繼續拚轉型，上月開放世界摔角娛樂產業（WWE）進駐首都利雅德，簽下10年協議，本月27日於沙國吉達市上演「皇家大賽」。

沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）上任後的眾多開放措施，讓沙國不再只倚靠石油獲利。近期更開放WWE進駐沙國首都，連女性觀眾也能同享比賽盛事，只不過仍需依照伊斯蘭律法包覆頭紗。

WWE執行副總裁李維斯克（Paul Levesque）認為，這項為期10年的協議具有相當大的潛力，未來可能僱用當地人才、開設培訓中心，並為WWE網路訂閱服務製作本土化內容。

WWE的「全球在地化」日前就有先例，如在英國推出「英國錦標賽」等。「全球在地化」指跨國企業考量世界各地的特殊情況，將公司或旗下的商品或服務作適當調整，以符合當當地文化和社會特性及需求。

在中東地區的進展是WWE擴張計畫的一部分，它們近期更在約旦簽下WWE首位阿拉伯女性選手。不過就算開放改革之際，沙國仍對女性的服裝有多所著墨，就有女選手穿著胸罩和緊身連衣褲被沙國國家電視台直接切斷節目轉播，沙國體育總局周六也為比賽中出現不雅、穿著暴露的女子摔角畫面後表示歉意，承諾將消除違背社會價值觀的行為，並規定WWE禁止展示任何涉及女性摔角的相關畫面。