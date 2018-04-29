川普馬克宏白宮植樹 4天後樹不見了...

馬克宏訪美帶來一株橡樹苗，紀念一戰時美軍在法國貝勒森林的英勇作戰歷史，但川普夫婦與馬克宏夫婦在白宮種下的這棵樹苗，卻在週六被發現不見了。（法新社）

2018-04-29 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週攜妻飛抵華盛頓進行國是訪問，馬克宏還此行帶來一株橡樹苗，紀念一戰時美軍在法國貝勒森林的英勇作戰歷史，當時川普夫婦與馬克宏夫婦在白宮種下這棵樹苗，週六卻被發現不見了。

《BBC》報導，馬克宏帶來的這株橡樹苗來自貝勒森林（Belleau Wood），紀念美國海軍1918年，在法國貝勒森林共同與英、法抵抗德軍，造成數名美國官兵傷亡的慘烈戰役，象徵兩國邦誼長存。

但在種下4天後，樹苗竟消失了，這棵樹原本位在白宮南草坪，《路透》的攝影記者週六（28日）卻只在原地看到一片黃色草皮。官方並未給出解釋，但網路上已出現許多猜測。

法國電台《Franceinfo》引用園藝網站「gerbaud.com」說法，稱這種橡樹在秋季種植會更好，讓它得以好好扎根，面對下一年夏季的乾旱。《Franceinfo》推測，「這棵樹可能會在10月回歸」。

《赫芬頓郵報》則援引愛麗舍宮匿名官員的說法指出，這棵樹正在隔離中。美國海關對任何剛從國外進口的植物、種子或土壤實施檢疫。據官員的說法，這棵樹狀況很好。