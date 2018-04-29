輪姦案輕判 點燃西班牙版「#Me too」運動

超過3萬5千名西班牙民眾因為1起過輕的輪姦案宣判走上街頭，抗議至今已經來到第3天，許多西班牙民眾高喊「這不是性虐，而是強暴」的口號。（美聯社）

2018-04-29 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙26日輕判的1起輪姦案，引起了西班牙民眾上街抗議，今日抗議來到第3日，西班牙警方估計已有超過3萬5千人上街，推特關鍵字「#cuentalo」（告訴他），也儼然成為西班牙版的「#Metoo」。

根據英國《衛報》報導，超過3萬5千名西班牙民眾因為1起過輕的輪姦案宣判走上街頭，抗議至今已經來到第3天，許多西班牙民眾高喊「這不是性虐，而是強暴」的口號，推特上「#cuentalo」（告訴他）也成為像「#Metoo」一般，許多同樣曾被性侵的西班牙女性控訴的關鍵字。

而西班牙連署網站上，也在昨日蒐集到了超過120萬人連署，要求免除26日判決法官的法官資格。不過，在西班牙法律的規範中，必須要有暴力或恐嚇的證據，才能成立強暴的罪名，但暴力與恐嚇的證據通常都相當模糊，因此尚難以妄下定論。

判決爭議起因於1起發生於2016年奔牛節期間的輪姦案，在奔牛節期間有5名男子強暴1名女子，遭檢方求處每人25年的刑期，但法官卻認為，5人罪證不足以被判為「強暴」（violación），僅是非合意的性侵害罪（abuso sexual），5人僅分別被判9年徒刑。