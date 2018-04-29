白宮記者協會晚宴 她被主持人嘲諷到噘起嘴

美國白宮記者協會晚宴上，主持人沃爾夫將焦點放在白宮新聞秘書桑德斯身上，對她極盡嘲諷之能事，使得桑德斯撅起嘴巴，尷尬滿點。（路透）

2018-04-29 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮記者協會晚宴上，總統川普的缺席，讓主持人沃爾夫（Michelle Wolf）將矛頭轉向白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders），對她極盡嘲諷之能事，使得桑德斯撅起嘴巴，尷尬滿點，有些人則評議玩笑開得太過火。

綜合外電報導，喜劇演員沃爾夫此次擔任白宮記者協會晚宴的主持人，以許多低俗貶損的文字嘲諷川普身邊的女性。包括將川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）比做「尿布垃圾桶」，雖然外觀閃閃發亮，裡頭卻充滿糞便。

沃爾夫更針對出席現場的桑德斯說，「我其實很喜歡莎拉桑德斯，我覺得她非常足智多謀，但她燒毀事實，然後用焚燒後的灰燼畫出完美的煙燻眼妝。」還補充：「或許她是天生的，但也可能是謊言。很可能是謊言。」嘲諷桑德斯替川普顛倒是非。

在將近1分半的發言裡，沃爾夫多次將桑德斯比喻為騙子，桑德斯只能尷尬挑眉，最後更噘起嘴巴。對此，《紐約時報》白宮記者哈柏曼（Maggie Haberman）在推特上，質疑沃爾夫對桑德斯進行人身攻擊。

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