廣播「女性請下土俵」被批 日本相撲協會改口了

日本相撲協會表示當遇有緊急狀況發生時，女性可登上土俵。（美聯社）

2018-04-29 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕本月4日日本舞鶴市長在大相撲春季巡迴賽致詞時昏厥，多名女性衝上土俵替他CPR，不料大會卻廣播「女性請下土俵」，引發社會各界抨擊，日本相撲協會終於對此致歉，並表示，當遇有緊急狀況發生時，女性可登上土俵。

根據《共同社》報導，日本相撲協會昨（28）日進行理事會議，會中表示往後會針對性別議題進行學者討論會，且對此進行不分性別的民意調查，有希望改變相撲界對女權的限縮，但當比賽的土俵有突發狀況且事態緊急，就不會禁止女性進入該區域。

日本相撲協會指出，本月27兒童春季相撲巡演沒受理女童報名，係因過去有2起男童家受傷的案例，考量女童人身安全因此做此決定，但7月將在名古屋登場的兒童夏季相撲巡演，會以不受傷為前提，商討如何讓女童登上土俵參加比賽。

本月4日，67歲的舞鶴市長多多見良三在京都舞鶴市舉辦的大相撲春季巡迴賽，致詞時突然倒地不起，有多名女性立即上土俵對市長行心肺復甦術救援，卻遭場內廣播「女性請下土俵」、「請男性上去」，日本相撲協會理事長八角信芳當時認為人命關天，司儀此舉相當不妥，但仍在24天後才首度對外致歉。