天主教神父短缺 梵蒂岡擬開放已婚男湊數

天主教面臨神父短缺問題，梵蒂岡在討論是否讓「堅定信仰已婚男士」擔任神父。圖為教宗方濟各主持儀式任命新神父。（路透）

2018-04-29 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕按照天主教規定，神父必須是單身，以示對天主的終身奉獻，但如今面臨神父短缺問題，梵蒂岡也在討論，是否讓「堅定信仰已婚男士」擔任神父。

《德國之聲》報導，巴西亞馬遜地區面臨神父短缺問題，不少堂區是由已婚男性天主教徒主持宗教儀式，這些人即拉丁文中「viri probati」，意指「有堅定信仰的已婚男士」，具有一定威望，年紀較長。

來自巴西欣古教區的聖佩德羅堂區（San Pedro）的康賽索（Luis da Conceição）就是其中一位，「我們可以主持堂區，因為梵蒂岡允許我們這樣做。但是我們不能主持聖餐禮」。他說，想要這個職務，首先要得到堂區教徒的認可。

雖然「有堅定信仰的已婚男士」目前仍不能主持聖餐禮，但未來可能出現變化。教宗方濟各明年10月將在羅馬召集亞馬遜地區所有教區的主教召開會議，負責籌備的正是曾在欣古教區擔任主教的克羅伊特勒（Erwin Kräutler）。

這次會議的明確目標就是取消對於神父的獨身禁慾義務，不過暫時只限於亞馬遜地區。克羅伊特勒說，如果這些人多年來領導堂區，付出大量心力、勇氣和奉獻，為何不能任命他們為神父？「我認為從神學理論的角度看，這一點沒有什麼可指摘的」。

曾任梵蒂岡信理部長的樞機主教穆勒（Gerhard Müller）則認為，由「堅定信仰已婚男士」擔任神父，試圖解決神父短缺問題，是治標不治本的做法，並擔心會出現骨牌效應，如果獨身制鬆動了，很可能在不久之後就會被徹底取消，教會也將出現分裂。