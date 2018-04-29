不只美國有 俄國又涉影響英國大選

2018-04-29 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕除了2016美國傳出有「通俄門」和網路「帶風向」介入影響大選，英國最新研究指稱，俄羅斯還涉嫌利用推特帳號影響英國去年大選，暗中為在野黨工黨拉抬聲勢。

綜合外電報導，英國斯旺西大學（Swansea University）與《週日泰晤士報》（Sunday Times）最新發布的研究發現，在去年英國大選將至之際，有大約6500個俄羅斯「機器人帳號」，在推特上貼出詆毀英國保守黨或是讚揚英國工黨的文章，企圖在2017年英國大選中「帶風向」。

2017年美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）在曼徹斯特舉辦的演唱會發生爆炸意外，這些推特帳號甚至成功讓大眾認為爆炸案與英國首相梅伊削減警力有相當大的關聯，進而降低競選首相梅伊的支持度，將此案變成在野工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）的競選優勢。

對此英國工黨發言人指出：「俄羅斯政府確實曾明確表示在大選中支持工黨，而工黨的競選活動也包含大量的網路活動，但工黨並未使用任何的自動機器人，或是付錢給我們的支持者。」

英國政府曾控訴俄羅斯試圖干預世界各國的選舉，卻否認俄羅斯曾成功干擾英國大選，英國文化部長漢考克（Matt Hancock）則針對此研究表示：「新的研究結果相當值得我們關注，任何國家企圖干涉他國選舉，都是相當不可容忍的事。」