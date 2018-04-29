中東最大石油公司首開先例 任命女性董事會成員

2018-04-29 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕在伊斯蘭教國家中，女性地位普遍較低，無論是政府或是企業高層，都鮮少看到女性任職，即將上市的「沙特阿美石油公司」（Saudi Aramco）今日竟表示，他們新任命的董事會成員中，有1位女性高管。

綜合媒體報導，全球最大石油公司「沙特阿美石油公司」今日公開5位新的董事會名單，包含1位女性高管─前美國「Sunoco」石油公司執行長艾森漢（Lynn Laverty Elsenhans）。其他新任董事還有沙國財政部長賈丹（Mohammed al-Jadaan）、沙國經濟規劃部長圖瓦伊里（Mohammed al-Tuwaijri）等人。

本次被任命的艾森漢除了曾在2008年至2012年於「Sunoco」石油公司擔任執行長兼董事長之外，2012年至2017年7月其間也曾在美國油田服務商貝克休斯（Baker Hughes）擔任董事，更曾在2009年的富比世雜誌（Forbes）「全球百大最有權勢女性」名單（The World's 100 Most Powerful Women）中名列第10位。

「沙特阿美石油公司」將於2019年首次公開募股（IPO），外界普遍認為今日公布董事名單的舉措，是在為明年的IPO鋪路，截至目前「沙特阿美石油公司」已經任命了11名董事。