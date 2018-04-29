諾貝爾獎性騷醜聞 瑞典女王儲也遭鹹豬手襲臀

負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院捲入性醜聞疑雲，受害人竟還包括瑞典的未來女王、維多利亞女王儲（左）。圖為維多利亞去年12月出席諾貝爾文學獎頒獎晚宴。（法新社）

2018-04-29 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院（Swedish Academy）捲入性醜聞疑雲，當地媒體指出，加害人竟還把鹹豬手伸向瑞典維多利亞女王儲。

「THE LOCAL SWEDEN」報導，瑞典學院院士、詩人佛拉斯鄧松（Katarina Frostenson）的丈夫、攝影師丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault），被爆曾對18名女性進行性侵、性騷擾，雖然阿爾諾強烈否認指控，但這已讓瑞典學院陷入混亂。

當地媒體《Svenska Dagbladet》指出，瑞典維多利亞女王儲也曾被阿爾諾性騷擾。3名目擊者稱，2006年在頒發諾貝爾文學獎的晚宴上，阿爾諾伸手觸摸維多利亞的臀部。

瑞典女權人士魏特布拉史陀（Ebba Witt-Brattström）告訴另外2家當地媒體，維多利亞的助理發現此事後，隨即出手阻止，「她的女助理撲向前，把他（阿爾諾）推開」、「她推開他的手」。

據報，時任瑞典學院常任秘書的恩達爾（Horace Engdahl）後來被皇室指示要「採取措施」，確保女王儲不會和阿爾諾獨處。對於報導，瑞典皇室拒絕發表評論。

由於多名院士因對學院處理方式不滿而辭職，讓文學獎評選投票至少須有12名院士的標準都達不到，瑞典學院預計下週四決定，今年是否如期頒發文學獎，或是推遲到明年。