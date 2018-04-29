小王子名字是「路易」 英網友：太法國了！

新生的小王子名為路易．亞瑟．查爾斯（見圖），名字公布後馬上在網路上引起熱烈討論，除了發音方式之外，也有許多網友認為，這個名字未免有點「太法國了」。（歐新社）

2018-04-29 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國威廉王子與凱特王妃於27日宣布他們新生的小王子名為路易．亞瑟．查爾斯（Louis Arthur Charles），公布後旋即在網路上引起熱烈討論，除了發音方式之外，也有許多網友認為，這個名字未免有點「太法國了」。

綜合媒體報導，在英國王室宣布剛出生的王子名為路易．亞瑟．查爾斯之後，許多英、法兩國的民眾在網路上熱烈討論，因為「路易」是一個相當流行的法國名字，甚至過去共有18個法國國王使用過它。法國駐英大使館也在第一時間透過推特表示，「我們很開心你取了一個可愛的法國名字」。

而英國民眾在吃驚之餘，也紛紛惡搞、猜測王室將寶寶命名為「路易」的原因，有人配上了電影《與森林共舞》中猩猩大王路易的名字，並附註「希望路易王子有天也能登上王座」，也有人猜測王室可能是很喜歡眾多名為路易的演員或歌手的作品，更有不少人做出聽到「法國名字」時驚訝表情的惡搞圖放上推特。

英國著名主持人摩根（Piers Morgan）更開玩笑地推文表示，凱特和威廉選擇了法國名字，或許是故意諷刺英國脫歐。也有網友笑說，等到英國正式脫歐後，「路易」的發音可能就不能再使用法國讀法了。

但其實英國王室並非從未使用過「路易」這個名字，路易王子的爸爸和哥哥中間名都有「路易」，爸爸的全名是威廉．亞瑟．菲立普．路易（William Arthur Philip Louis），而哥哥則是喬治．亞歷山大．路易（George Alexander Louis），不過將路易當作第一個名字（First name）的英國王室成員，還是相當少見。