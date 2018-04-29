指責插隊被圍毆還被專櫃保安欺負？ 法品牌爆歧視中國人

2018-04-29 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕法國知名品牌「巴黎世家」（Balenciaga）日前發售復古鞋款，引發排隊熱潮，然而在排隊過程中卻爆發衝突。有目擊者爆料稱，一名中國大媽因不滿幾個北非年輕人插隊，出言勸告，卻反被這群年輕人威脅，她的兒子趕來幫忙時甚至被圍毆，保安見狀前來，卻只控制中國顧客，放任幾名動手的年輕人，最後居然是插隊的年輕人買到了鞋，這對中國母子卻被店員請出門外，店員甚至出言羞辱「中國人滾出去」。事件在網上傳開後，引發中國網友強烈不滿，紛紛指責巴黎世家排華，號召網友抵制。

法國品牌巴黎世家25日在巴黎春天百貨（Printemps）發售新鞋款，吸引不少民眾至現場排隊，26日網路上卻傳出當天排隊時發生一起圍毆及歧視事件。有目擊民眾將當天所錄的情況上部分畫面傳至網路，指稱當時是5名阿爾及利亞男性突然插隊，被一名中國大媽指責，年輕男子卻作勢毆打，大媽的兒子趕來理論，竟然被對方毆打。

當現場保安前來勸架，卻只拉住畫面中的中國男性，而放任那5名動手打人的阿爾及利亞男子。事後，巴黎世家取消了當天的發售活動，但5名年輕人仍順利買到鞋子，這對中國母子卻被店員請出門外，據說還被羞辱「滾出去，再也不要來買鞋了」。

事件在中國網上傳開後，網友紛紛留言撻伐，指責這根本是刻意「排華」。26日晚上，巴黎世家官方微博發布道歉聲明，表示對於此次顧客糾紛事件「深感遺憾」，並對所有受影響的顧客致歉​​​​。巴黎世家專櫃負責人接受中國官媒《環球時報》訪問表示，「我們90%的客人都是亞洲人，侮辱他們絕對不符合我們的商業邏輯」。

這樣的道歉仍然無法平息中國網友及消費者的怒火，網友留言痛批「都已經發生的事實還要惺惺作態嗎？這種虛假的態度裝給誰看？反正我們中國人不信！」、「巴黎世家重新定義了道歉的概念」、「侮辱並且繼續坑錢才符合無良商家的商業邏輯」。

此次事件也激起大批的拒買聲浪，面對大量劇烈的抗議與抵制，巴黎世家28日凌晨再度發布聲明，表示他們反對任何形式的歧視行為，目前正積極調查此事件，也已經將相關人員停職。