被暴走族屁孩騎車挑釁 日警不追趕 直接把他撞下車

2018-04-29 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳1段日本「暴走族」挑釁警方的影片，沖繩1群騎乘改裝機車的屁孩們未戴安全帽，以原地繞圈的方式向開警車的員警挑釁，員警並未選擇追趕，而是迎面與屁孩對撞，撞下車後將他們逮捕。

民眾將影片分享至臉書社團「爆笑公社」，從中能夠看見，日本沖繩縣當地的1群「暴走族」屁孩們，在交通號誌亮起紅燈的十字街口中央不斷騎乘機車兜圈子，向在場的警方挑釁，2輛摩托車上的暴走族成員僅1人頭戴安全帽，且還有1名後座乘客手持長竿叫囂。

畫面中可看見警方也放慢速度，多輛警車分別在路口不同方向，還有警用大型重機同樣慢速移動，但路口還有很多車輛正在停車等候號誌變換，看著警方與暴走族屁孩的車輛像在路口跳起華爾滋也幾乎看傻眼。

沖繩員警面對屁孩挑釁大致上並未採取強硬追逐的策略，但是當屁孩機繞一整圈掉頭後，竟然不偏不倚正好遇上「正面對決」的巡邏警車，即使是慢速對撞，屁孩當場倒地，卻馬上起身想逃，此時現場員警從四面八方一擁而上圍捕，涉嫌參與滋事的其他暴走族成員也全數落網。

這段影片讓不少台灣網友看完後大呼過癮，相繼留言指出「一群智障腦殘的小鬼，生個屁都比較爽」、「在美國應該被打成蜂窩了」、「可惜台灣的警察不敢直接給他撞下去」、「撞得好，超爽」、「日本警察的休閒活動」。

相關影音