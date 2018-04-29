保護大堡礁 澳洲砸逾百億

澳洲政府今日宣布，下一個財政年度，將為保護大堡礁編列5億澳元。（路透）

2018-04-29 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府今（29）日宣布，下一個財政年度，將為保護大堡礁編列5億澳元（約112億新台幣）。

綜合外媒報導，面積達34.8萬平方公里的大堡礁，在1981年被列為世界遺產，近期卻遭大規模破壞，「兇手」除了氣候暖化造成海溫升高，還有水質汙染影響，以及被稱「珊瑚殺手」的棘冠海星，其以石珊瑚的肉質組織為食，一個海星就能消滅大片珊瑚。

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，這5億澳元將用於改善水質、處理「掠食者」和擴大保護工作；此舉除了為確保大堡礁的生存，還為保障依靠其生活的6.4萬個工作機會。大堡礁每年為澳洲經濟貢獻64億澳元（約1434億新台幣）。

大部分的資金、超過2億澳元將用於改變耕作和土地管理方式，以改善水質。澳洲環境部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）說，「藉與農民合作，防止沉積物、氮和農藥等，經徑流危害珊瑚。」

環境保護人士指出，雖然投入資金是「重要的一步」，但呼籲政府應關注珊瑚礁的最大威脅：全球暖化。由於大量使用燃煤發電和人口相對較少，澳洲是全球人均溫室氣體排放量最高的國家之一。

滕博爾表示，有部分資金將用於緩解氣候變化的影響，但並未進一步說明細節。