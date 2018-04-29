NASA來真的！ 5月5日發射洞察號挖掘火星

美國國家航空暨太空總署（NASA）將運送無人探測器「洞察號（InSight）」登陸火星，這是首艘能夠挖掘火星地表深處的機具。模擬圖。（法新社）

2018-04-29 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）這次來真的！5月5日將在加州范登堡空軍基地發送擎天神5號運載火箭，讓無人探測器「洞察號（InSight）」登陸火星，這是首艘能夠挖掘火星地表較深處的機具，透過此任務將讓太空專家更加了解火星！

據《CNN》報導，如果一切按計劃進行，那麼經過6個月的飛行後，這個重790磅（約358公斤）的探測器將於今年11月26日降落火星，並和火星上空運行的另外5個NASA太空飛行器連結資訊。洞察號飛行計畫首席調查員班奈特（Bruce Banerdt）指出，此舉將填補NASA對火星探測的最後一個空白。

班奈特說，NASA已經根據可見特徵、地形、重力和磁場繪製了火星表面，還研究了大氣層、地質等等，並拼湊出火星地表的歷史，但對於這個星球的地表深處，幾乎完全不知道有什麼，而洞察號將會改變這一點。

洞察號沒有車輪，所以著陸後就會在原地不動，它有一隻2.4公尺長的機械手臂，藉此在地面放置地震儀來探測火星地震，另一種儀器則可向下挖掘5公尺深，比過去所有的火星探測器都挖得更深。

洞察號機械手臂上有一個可拍攝彩色3D影像的相機，機具上還有第2個相機，可以提供廣角鏡頭，登陸1小時內就會拍攝首張照片，並在當天傳回地球，1個星期內將提供登陸區域的全景圖像。

洞察號會使用無線電系統來測量火星北極的移動，以幫助科學家更多地了解這個星球的形狀。最後，班奈特強調，洞察號擁有探測器史上最好的氣象儀器，可全天候測量壓力、風和溫度。

洞察號預計服役兩年完成這些主要任務，如果一切順利，很有可能會延期「退休」。洞察號並不會孤孤單單地去火星，NASA於擎天神5號運載火箭準備了另一個小型太空飛行器，它將會在火星軌道上運行，以實驗是否能將數據傳回地球。