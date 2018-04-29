古代巨型樹懶那麼大隻！ 身高200公分、體重1公噸

古代「巨型樹懶」身高可達200公分體重上看1公噸，最新出土的腳印化石顯示，1萬多年前人類就已經開始獵捕這些巨獸。（路透）

2018-04-29 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕動畫電影《動物方城市》裡的樹懶動作緩慢讓人印象深刻，但古代「巨型樹懶」其實超級大隻，身高可達200公分體重上看1公噸，最新出土的腳印化石更顯示，在1萬多年前人類就已經開始獵捕這些巨獸了。

所謂的「巨型樹懶」其實就是地懶，牠們是現代樹懶的近親。據《路透》報導，大多數科學家認為，由於人類的過度捕殺，使得地懶在1萬1000年前滅絕，如今已看不到這種站起來動輒超過200公分的龐然大物了。

美國新墨西哥州白沙國家公園的鹽灘，近來發現一組腳印化石，對此展開研究的英國伯恩茅斯大學環境與地理科學教授班尼特（Matthew Bennett）表示，從腳印中看得出來人類正在追蹤地懶，緊接著就遭遇到了巨獸，可能就因此開始擲矛攻擊。

地懶的腳印有一種特殊的痕跡，代表牠當時腿部正在擺動，可能是一種防禦動作。而除了追蹤地懶之外，還有一些漸行漸遠的人類腳印，科學家研判這個人類群體正在集體狩獵，有些人負責轉移地懶的注意力，好讓其他人下手。

另一個證明人類正在獵捕地懶的腳印化石證據是，在沒有人類足跡的地方，地懶都是走直線，但一旦有人類出現，樹懶的腳步顯得是在逃避，會突然變換方向。班尼特指出，獲得兩套能夠展示出行為生態學的化石足跡，是一件相當罕見的事。