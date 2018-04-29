無核化近了？ 北韓5月拆除核試驗場

北韓方面表示，會在5月拆除豐溪里核試驗場。（法新社）

2018-04-29 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩27日與南韓總統文在寅會談，隨後簽署「板門店宣言」，不僅將結束韓戰並朝著南北韓無核化邁進。如今北韓更發布消息，會在5月時拆除豐溪里核試驗場。

據《韓國先鋒報》報導，南韓總統府青瓦台今（29日）表示，北韓方面願意在5月關閉核試場，文在寅新聞秘書指出，金正恩同意核試驗場拆除後，將會對外公開，並且邀請南韓的安全專家和記者到北韓查看。