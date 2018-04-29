中國華北出現不明飛行物 被疑是反導彈武器

中國華北地區27日夜晚出現不明飛行光束。（圖擷取自網路）

2018-04-29 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國華北地區在27日晚間，有許多民眾同時目睹一束長扇形不明白色光束劃過天際，時間長達數分鐘，網上瘋傳是幽浮（UFO），根據專家推測，很可能是小型火箭或是導彈；但是，今天早上，中國中科院則是稱是「航跡夜光雲」。

綜合媒體報導，27日晚間，在中國華北地區高約8000公尺以上高空，包括南京、北京、天津、青島、內蒙、太原等地，都同時看到這個不明光束，但沒有聽到任何不明聲音，整個光束軌跡彎曲，呈長扇形，時間長達數分鐘。

網友們拍下很多照片上傳到網路，根據多方猜測，很可能是人造飛行器，由於尾部有噴射物，所以懷疑是火箭或導彈，網友更從其飛行物體的軌道如角度小、拐彎急等，認為可能是小型火箭或小衛星。

針對這個不明光束，中國中科院發出解釋，指是夜光雲版本的航跡雲。據介紹，航跡雲是當飛機或飛行器從高空飛過時，飛機排放出來的尾氣包含燃燒產生的大量水蒸氣，水蒸氣遇冷凝結形成的。

但是，這次不是一般的航跡雲，而是典型的「夜光雲」，也就是當夜幕降臨，低層已經進入黑夜，但高空還可以有太陽光照亮，因此當飛行器經過形成航跡雲的時候，正好被太陽照亮，所以這是夜光雲版本的航跡雲。