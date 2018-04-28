11起謀殺、51起性侵 美國「金州殺手」落網後首次出庭

2018-04-28 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國在1970、80年代惡名昭彰的「金州殺手」迪安吉羅（Joseph James DeAngelo），在本月24日落網。迪安吉羅也在當地時間27日首次出庭。

綜合媒體報導，據美國聯邦調查局（FBI）的資料，「金州殺手」（Golden State Killer）又名「東區性侵犯」（East Area Rapist）、「暗夜尾隨者」（Original Night Stalker）。1976至1986年間，他在加州涉嫌犯下至少11起謀殺、51起性侵，以及120起入侵住家的強盜案。

「金州殺手」在犯案時會先做好縝密的計畫，接著持槍闖入民宅，並強暴女性，接著將其殺害。男性被害人則會被綑綁、頭上被放置幾個盤子；若盤子掉落，殺手則會將女性被害人殺掉。

「金州殺手」原本一直是美國的懸案，但經過40年，警方根據DNA證據，在柑橘高地（Citrus Heights）將72歲的前警員迪安吉羅逮捕。

迪安吉羅也在當地時間27日首次出庭。迪安吉羅被指控，曾在1978年犯下2起謀殺案。迪安吉羅雖已高齡72歲，但他在首次出庭表現平靜。當局為迪安吉羅聘請辯護律師，他也將繼續被還押在警局精神病房。

迪安吉羅下次的出庭日期，則是在下月的14日。