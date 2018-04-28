白宮生活像「籠中鳥」 法第一夫人：梅蘭妮亞私下很有趣

法國總統馬克宏日前偕同妻子國事訪問美國，在馬克宏與川普商談國際大事的同時，兩人的妻子布莉姬（圖右）與梅蘭妮亞（圖左）也進行了不少互動。（法新社）

2018-04-28 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏日前偕同妻子國事訪問美國，在馬克宏與川普商談國際大事的同時，兩人的妻子布莉姬（Brigitte Macron）與梅蘭妮亞（Melania Trump）也進行了不少互動。

根據英國《衛報》報導，布莉姬在隨丈夫返回法國後，接受法國《世界報》訪問表示，他覺得梅蘭妮亞是個「十分有趣的人」，與他有相同的幽默感，並且非常善良、迷人、聰慧、心胸開闊，與在公眾面前陰沉、嚴肅的形象截然不同。

布莉姬更形容梅蘭妮亞的生活像是一隻「籠中鳥」，梅蘭妮亞不像布莉姬擁有自由的生活，「他甚至不能打開白宮的一扇窗戶」，且因為外界總是慣於解讀梅蘭妮亞的一舉一動，使得梅蘭妮亞必須掩蓋他的本性，他本來應該是位個性相當鮮明的人。布莉姬也讚美梅蘭妮亞，作為美國的「第一夫人」，她已經做得非常好了。

儘管同樣是「第一夫人」，布莉姬對於相似的角色卻有不同的看法，他表示他很努力過上普通的生活，繼續保持他與前夫一同探望小孩的習慣，並強調「我不是總統夫人，也不是第一夫人，我是馬克宏的夫人」。