BBC紀錄片接連被踢爆造假 《人類星球》系列下架

2018-04-29 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）紀錄片《人類星球》（Human Planet）系列頻頻被踢爆造假。2015年被揭穿使用「野狼演員」，今年4月BBC又接連承認其中兩集的造假醜聞。4日先坦承片中拍攝的巴布亞新幾內亞的科羅威人（Korowai）所居住的樹屋，是為了拍攝需求而臨時搭建的；26日BBC又發表聲明，承認第一集拍攝印尼島民捕捉鯨魚的畫面不實，當時島民並沒有成功用魚叉捕鯨。由於數度被揭發造假，BBC決定節目下架。

2011年播出的《人類星球》系列共8集，每集主題為不同的生態環境。第2集《沙漠─火爐中的生活》描述蒙古國遊牧民族的生活，其中提到他們如何應付狼群攻擊，這個片段在2015年被踢爆，拍攝當下因為沒有野狼出現，只好找來半馴化的狼來扮演，片中「野狼」聽到槍聲逃跑的畫面，也是在馴養員的指示下拍攝的。

第4集《叢林─藏身樹林的人》，描述巴布亞新幾內亞科羅威人為了躲避野獸攻擊，只能居住在距離地面35公尺的樹屋。據英國《衛報》報導，後來有其他紀錄片工作者再訪部落，發現所謂的「樹屋」根本不是當地人的家，他們平常居住在平地上，樹屋是BBC工作人員為了拍攝而臨時搭建的。今年4月初，BBC坦承了這項指控，「部落搬到樹屋居住的情節並不準確」。

日前BBC再度承認另一項造假醜聞，距離上一次不到一個月。第1集《海洋─潛入藍海》講述一個印尼小島上的居民生活，其中一個鏡頭是年輕捕鯨者班傑明正在捕捉鯨魚，影片畫面中，班傑明並沒有成功用魚叉刺中鯨魚，但旁白卻暗示觀眾他「叉中了」。BBC發出聲明，「我們並不認為這個角色描述是精準的，雖然這確實呈現了他們如何捕捉鯨魚」。目前BBC已經將《人類星球》系列節目下架，並說會著手調查。