南北韓談和最大「受災戶」 美國軍火商市值一天蒸發3000億

昨天（27日）南北韓元首在板門店發表共同宣言，決心讓朝鮮半島走向終戰與無核化。這和平的一天如果有人成為「受害者」，想必是美國的軍火商，他們在當天股值一共蒸發了102億美金（約新台幣3015億元）。（美聯社）

2018-04-28 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（27日）南北韓元首在板門店發表共同宣言，決心讓朝鮮半島走向終戰與無核化。這和平的一天如果有人成為「受災戶」，想必是美國的軍火商，他們的市值在當天蒸發了102億美金（約新台幣3015億元）。

美國《財星雜誌》（Fortune）報導，南北韓發布宣言當天，美國五大國防承包商股價全部下跌，市值蒸發了102億，其中通用動力（General Dynamics）跌3.8%、雷神公司（Raytheon）跌3.6%、諾格（Northrop Grumman）跌3.4%、洛克希德（Lockheed Martin）跌2.5%，波音（Boeing）跌得最少，不到1%。

報導提到，2016年川普當選時，劍拔弩張的作風原本讓美國軍火業者股價大漲。去年標普航空航太和國防精選工業指數（the S&P Aerospace and Defense Select Industry Index）大漲27%，標準普爾500指數（the S&P 500 index）也上漲15%。

但隨著法國總統馬克宏訪美討論伊朗議題、川普向金正恩釋出善意，「和平談判」變得更有可能，投資人也開始拋售軍火股。幾天內，標普航空航太和國防精選工業指數就跌了4.3%。

不過報導也提到，該指數過去一年在市場上仍表現得很好，因為其他國家之間仍存在緊張關係。摩根史坦利分析師拉爾瓦尼（Rajeev Lalwani）預期，「中國、中東、北韓、俄羅斯等全球緊張局勢中，威脅環境並未減少，預期美國的軍費支出不會下降」。