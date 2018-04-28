翁山蘇姬態度大轉彎 希望羅興亞難民回緬甸

緬甸國務資政翁山蘇姬（見圖），近日批准聯合國人權與發展組織進入緬甸，並且希望能安排大量羅興亞難民返回緬甸家園。（資料照，歐新社）

2018-04-28 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸國務資政翁山蘇姬，近日批准聯合國人權與發展組織進入緬甸，並且希望能安排大量羅興亞（Rohingya）難民返回緬甸家園。

根據英國《衛報》報導，緬甸國務資政翁山蘇姬為了挽回他逐漸下跌的聲譽，近日宣布允許聯合國進入緬甸，並希望流離失所的羅興亞人返回位於緬甸若開邦的家園，但聯合國難民事務高級官員表示，緬甸目前的情況尚且不足以讓難民自願回去，緬甸政府須在環境改善方面多加努力。羅興亞難民則表示，他們需要緬甸政府對於他們的合法地位、公民權與安全的進一步保證。

在翁山蘇姬轉變態度之後，聯合國安全理事會15個成員國的代表，今日將依序前往孟加拉與緬甸，預計會先到孟加拉難民營探訪羅興亞難民後，再到緬甸與翁山蘇姬會面，最後至羅興亞人的家鄉若開邦拜訪。

緬甸從去年8月起對羅興亞人進行軍事鎮壓，至今已經造成70多萬名羅興亞人逃離緬甸，緬甸當局也因此被聯合國指控正在進行「種族清洗」，但緬甸政府否認，曾獲諾貝爾和平獎的緬甸領導人翁山蘇姬也因此飽受非議。