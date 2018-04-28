馬來西亞5月9日國會大選 候選人積極上街催票

現年92歲的前任總理馬哈地，本次計畫聯合前副手安華的反對黨勢力競選。圖為馬哈地的支持者。（歐新社）

2018-04-28 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞將於5月9日舉行國會大選，為期11天的競選期今日開跑，現任總理納吉布（Najib Razak）與前任總理馬哈地（Mahathir Mohamad）今日均至所屬選區報名競選，並進行競選造勢活動。

綜合媒體報導，馬來西亞總理納吉布在本月7日因為嚴重的貪腐醜聞，宣布解散國會，依馬來西亞憲法規定，必須於國會解散後60日內選舉出新政府，因此納吉布政府於本月10日公布本次大選的提名日為4月28日、提前投票日為5月5日、投票日為5月9日，僅有11天的競選期與訂在平日的投票日，除了引起在外地工作的選民不滿之外，更皆被外界解讀為執政黨的自信不足。

現年92歲的前任總理馬哈地，為目前有1/3國會席次的反對黨希望聯盟主席，曾在1981年至2003年間擔任馬來西亞總理，在位共22年。馬哈地計畫聯合前副手安華的反對黨勢力競選，他的政見包含調查納吉布的貪腐案、廢除商品及服務稅、特赦過去被他鬥爭入獄的副手安華，並培養安華為接班人等等。

儘管有貪腐醜聞與前任總理馬哈地等不利條件，分析仍然認為，納吉布因為在任期間成功帶動國內經濟成長，有許多的農村選民支持，且先前納吉布曾重劃新選區、推出《2018年反假新聞法案》，甚至幫全國公務員加薪，勝選的可能性相當大。