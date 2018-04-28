北韓真的棄核？ 美情報官員：仍能輕易重啟

2018-04-28 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩曾在本月21日，宣布停止一切核試驗。美國各界目前雖都抱持樂觀態度，卻又有所保留。美國情報官員也在昨（27）日表示，北韓雖言棄核，但核試驗場仍能運作且輕易重啟。

金正恩在日前高調宣布，將無限期停止核試驗。然而美國情報單位，在24日公布衛星影像顯示，北韓豐溪里核試驗場周邊近期出現不尋常活動，推測該試驗場仍可全面運作，並能隨時執行核試驗。

根據《路透》報導，美國一位匿名的情報官員表示，「目前沒有任何理由，能斷言豐溪里核試驗場已不能使用」。

對於日前有中國專家稱，北韓棄核是因於萬塔山的試驗場崩塌。該美國官員認為，核試驗僅讓一條坑道崩塌，試驗場中仍有其他坑道可以使用。另一位美方官員也表示，萬塔山周圍確實有出現「地質擾動」的情形，但核試驗場仍可在短時間內，重新啟動。

明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）北韓專家路易斯（Jeffrey Lewis）也指出，萬塔山並沒有崩塌，更沒有任何證據顯示，核試驗場已無法使用。

路易斯表示，與其「聽到他（金正恩）說要繼續進行核試驗，現在這個說法還比較好」，但可以把試驗場封起來，也可以在日後將它打開。